ABŞ-nin Yeni Orlean şəhərində onlarla insanın ölümü və yaralanması ilə nəticələnən dəhşətli terror aktını qətiyyətlə pisləyirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin “X”dəki hesabındakı paylaşımda yer alıb.

Düşüncələrimiz və dualarımız qurbanlar və ailələri ilədir. Terrorçuluğunbütün hərəkətlərini, üsullarını, tətbiqlərini bütün forma və təzahürləri lə qeyd-şərtsiz pisləyirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.