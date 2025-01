​“Qalatasaray" çətin qələbə qazandı

Türkiyə Super Liqasında XVIII tur davam edir.

Metbuat.az Apasport.az-a xəbər verir ki, bu gün daha 3 matç baş tutub.

Lider "Qalatasaray" da növbəti oyununa çıxıb. Komanda "Göztepe"ni qəbul edib.

Görüşdə hesabı meydan sahibləri açıb. Viktor Osimhen penaltini dəqiq yerinə yetirib. Lakin çox keçmədən qonaqlar hesabı bərabərləşdirməyi bacarıblar. Romulo Kardozo komandasını sevindirib.

Matçın ikinci yarısında "sarı-qırmızılar" yenidən önə keçiblər. Yunus Akgün "Cimbom"a qələbə qazandıran topun müəllifi olub - 2:1.

Arda Turanın rəhbərlik etdiyi "Eyüpspor" isə "Antalyaspor"la qarşılaşıb. "Sarı-bənövşəyilər" səfərdən darmadağınla dönüblər - 4:1.

Türkiyə Super Liqası

XVIII tur

"Qalatasaray" - "Göztepe" 2:1

"Adana Demirspor" - "Başakşehir" 0:1

"Antalyaspor" - "Eyüpspor" 1:4



