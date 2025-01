"Roma" klubunun futbolçusu Paulo Dibala "Qalatasaray"ın təklifini qəbul etməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu İtaliya komandasında qalacaq. Futbolçu "Roma" ilə müqaviləsinin müddətini 2026-cı ilə qədər uzatmaq istəyir.

Qeyd edək ki, Paulo Dibala bu mövsüm "Roma"nın heyətində 20 oyunda 5 qola və 2 məhsuldar ötürməyə imza atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.