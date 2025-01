​Üçqat dünya çempionu həbs olundu

Üçqat dünya çempionu və 2020 Tokio Olimpiadasında 100 metr məsafəyə qaçışda gümüş medal qazanan sprinter Fred Kerli Cənubi Florida polisi ilə mübahisə zamanı həbs edilib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, idmançının davranışı ucbatından polis elektroşokerdən istifadə etməyə məcbur olub.

29 yaşlı Kerli məmurlarla yaxınlıqda park etdiyi avtomobili haqqında danışırmış. Mayami polisinin bəyanatına görə, idmançının davranışı getdikcə aqressivləşib. Kerlidən “ərazini tərk etməsi tələb olunduqdan” sonra o bununla razılaşmayıb. Polislər Kerlini həbs etməyə cəhd edərkən, o, müqavimət göstərib.

Qeyd edək ki, Kerli həbs olunarkən tanınmış idmançı olduğunu qeyd etməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.