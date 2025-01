“Şamaxı” qış fasiləsində növbəti transferini reallaşdırıb.

Metbuat.az modern.az-a istinadla xəbər verir ki, komanda yarımmüdafiəçi Murad Vəliyevi heyətinə qatıb. U-21 yığmamızın sabiq üzvü olan futbolçu ilə il yarımlıq (6 ay + 1 il) müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, 22 yaşlı oyunçu Estoniyanın “Levadiya” klubuna məxsus olub, son olaraq icarə əsasında həmin ölkənin “Nomme Yunayted” klubunda çıxış edib.

