“Qalatasaray” arzusuna çatır - Osimhen seçimini etdi

Karyerasının ən yaxşı mövsümünü “Qalatasaray”da keçirən Viktor Osimhen gələcəyi ilə bağlı hələ qərar verməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qalatasaray” Osimenin komandada qalması üçün lazımi şərtləri hazırlayıb. İddialara görə, futbolçu "Qalatasaray"da qalmağı nəzərdən keçirir və o menecerinə heç bir komanda ilə anlaşmamaq barədə təlimat verib. İddia edilir ki, futbolçu "Qalatasaray”da xoşbəxtdir və onun ilk seçimi "Qalatasaray” ola bilər.

Qeyd edək ki, mövsümün əvvəlində İtaliyanın "Napoli" klubundan icarə əsasında “Qalatasaray”a qoşulan Osimhenlə bir çox Avropa və Səudiyyə Ərəbistanı komandaları maraqlanır. Viktor Osimhen “Qalatasaray”da 37 oyunda 33 qol ilə yadda qalıb.

