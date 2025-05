Ərəb şərhçinin Arda barədə sözləri gündəm oldu - VİDEO

“Real Madrid” - “Selta Viqo” oyununda şərhçinin Arda Gülerin qoluna reaksiyası sosial mediada izlənilən videolar arasında yer alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Arda oyuna start heyətdə başlayıb və “Real” forması ilə ən uğurlu oyunlarından birini nümayiş etdirib. Qarşılaşmanın 33-cü dəqiqəsində baxımlı qola imza atan Arda ərəb şərhçinin də zövqünü oxşayıb. Ərəb şərhçi Ardanın qolundan sonra türkcə "Təşəkkür edirəm əfəndim, sağ ol Arda" deyib. Qeyd edək ki, oyun “Real”ın 3-2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Arda oyunda bir məhsuldar ötürmə ilə də yadda qalıb.

