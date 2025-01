“Barselona”nın əsas oyunçusu Dani Olmo və Pau Victor yeni mövsüm üçün qeydiyyatdan keçirilə bilməyib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə klub rəsmi açıqlama yayıb.

Bildirilib ki, həm La Liqa rəhbərliyi, həm də İspaniya Kral Futbol Federasiyası bununla bağlı rədd cavabı verib.

