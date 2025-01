Yeni məşqçinin adı açıqlandı - Ançelottini o əvəz edə bilər

“Real Madrid”in baş məşqçisi Karlo Ançelotti klubdan ayrılmağa qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ançelotti mövsümün sonunda “Real”ı tərk edəcək. “Fichajes”də dərc edilən xəbərdə, "Real Madrid"in mövsümün sonunda baş məşqçi Karlo Ançelotti ilə yollarını ayıracağı, ispan nəhənginin onun yerinə sabiq futbolçusu "Bayer"in çalışdırıcısı Xabi Alonsonu gətirəcəyi iddia edilib. İddialara görə, tərəflər arasında razılıq əldə edilib.

Qeyd edək ki, “Real” mövsümün əvvəlində uğurlu oyun nümayiş etdirmədiyinə görə, tənqid edilib. 19 turdan sonra “Real” La Liqada 43 xalla birinci yerdədir. “Real” bir oyun çox keçirdiyi “Atletiko Madrid”i 2 xal qabaqlayır.

