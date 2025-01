3 futbolçu "Real"dan gedir - Siyahıda Arda da var

“Real Madrid”də əsas heyətə düşə bilməyən 3 futbolçu mövsümün fasiləsində heyətdən göndərilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub heyətə düşə bilməyən istedadlı futbolçuların təcrübə qazanmasını istəyir. Xarici KİV-lərin məlumatına görə, ispaniyalı yarımmüdafiəçi Dani Seballos klubdan birdəfəlik göndərilə bilər. Futbolçu bu mövsüm 9 matçda iştirak edib və qol və ya məhsuldar ötürmə ilə yadda qalmayıb. La Liqa və Avropa klublarının onunla maraqlandığı deyilir. “Milan”ın futbolçunun xidmətində maraqlı olduğu qeyd edilir. Arda Güler də “Real”dan göndəriləcək futbolçular arasında yer ala bilər. Arda bu mövsüm 14 matçda 1 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun icarəyə göndərilə biləcəyi deyilir.

“Real” istedadlı futbolçu Endriki də icarəyə göndərə bilər. Endrik Kilian Mbappe, Vinisius və Rodriqo kimi futbolçuların olduğu heyətə düşə bilmir. Futbolçu bu mövsüm 2 matçda 1 qola imza atıb.

