Bu bürclərin bəxti açılacaq - Evlilik olacaq

Yeni ilə qədəm qoyarkən, ulduzlar bir çox bürc üçün sevgi və xoşbəxtlik qapılarını açır. 2025-ci il xüsusilə bəzi bürclər üçün evlilik təklifləri və romantik münasibətlər ili kimi görünür.

Metbuat.az Publika.az-a istinadən 2025-ci ildə evlənmək ehtimalı yüksək olan bürcləri təqdim edir.

Buğa

Buğa üçün 2025-ci il münasibətlərdə dönüş nöqtələri gətirir. Buğa bürcündə Uranın təsiri ilə çoxdan gözlənilən romantik inkişaflar sürətlənə bilər. Xüsusilə aprel və may aylarında özünüzü xüsusi hiss etdirəcək və bu əlaqəni qalıcı bir bağa çevirəcək biri ilə tanış ola bilərsiniz.

Xərçəng

Xərçənglər üçün 2025-ci il emosional baxımdan çox aktiv olacaq. Ailə qurmaq istəyinin güclü olduğunu hiss edəcəyiniz bu il Yupiterin təsiri ilə şansınız artacaq. Xüsusilə yay aylarında ruh yoldaşınızı tapıb bu əlaqəni ciddi səviyyəyə qaldıra bilərsiniz. Xərçəngləri romantika ilə dolu bir toy gözləyir.

Tərəzi

Sevgi və gözəllik planeti olan Venera 2025-ci ildə Tərəzi bürcünə tam dəstək verəcək. Münasibətlərdə tarazlıq və harmoniya axtarışınız nəhayət ki, qarşılıqlı ola bilər. Yazda başlayan münasibət ilin sonunda evliliyə çevrilə bilər. Tərəzilər üçün bu il arzuladıqları nağıl kimi toyun gerçəkləşdiyi il olacaq.

Balıqlar

Balıqlar üçün 2025-ci il romantik fürsətlərlə dolu olacaq. Xəyallarınızdakı sevgini tapmaq şansınız çox yüksəkdir. Bürcünüzdəki Neptun və Saturnun təsiri davamlı və ciddi əlaqələr üçün mükəmməl zəmin hazırlayır. Payız aylarında rastlaşacağınız və bu ili toyla taclandıracağınız adamla sürətlə inkişaf edən münasibət qura bilərsiniz.

Oğlaq

Oğlaqlar üçün 2025-ci il sevgi və məsuliyyətlərin birlikdə getdiyi bir il olacaq. Karyeranızda əldə etdiyiniz uğurlar şəxsi həyatınıza da müsbət təsir edəcək. Bu il tanış olduğunuz biri sizinlə eyni dəyərlərə sahib ola, uzunmüddətli əlaqələr üçün möhkəm zəmin yarada bilər. Xüsusilə noyabr və dekabr aylarında evlilik qərarları ön plana çıxa bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.