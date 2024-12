Rusiya qoşunları Ermənistan-İran sərhədindəki Aqarak sərhəd nəzarət məntəqəsindən çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan açıqlama verib. O bildirib ki, Aqarak sərhəd məntəqəsinə nəzarət Ermənistan ordusuna tapşırılıb. Paşinyan indiyədək xidmət etmiş Rusiya Sərhəd Mühafizəsi Korpusunun zabitlərinə təşəkkür edib.

