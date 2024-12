Suriyada Əhməd əş-Şara liderliyində hökumət yeni təyinatlar həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə, Albaniya, Türkmənistan və Şərqi Türküstan kimi ölkələrin müxalifət nümayəndələrinə general və polkovnik rütbələri verilib. Məlumata görə, rütbəsi artırılanlar arasında Muxtar Türki kimi tanınan Türkiyə vətəndaşı Ömər Məhəmməd Çiftçi də var. Ona briqada generalı rütbəsi verilib.

