100 yaşlı Bəyəli Fətiyev uzunömürlü olmağın sirlərini açıqladı - VİDEO

Quba sakini Bəyəli Fətiyev artıq 100 yaşı adlayıb. O, 18 oktyabr 1924-cü ildə Şuduq kəndində dünyaya göz açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ali təhsil aldıqdan sonra elə doğma kəndində müəllim kimi fəaliyyətə başlayıb. Ömrünün 50 ilə yaxın müddətini bu peşəyə həsr edib. Bəyəli Fətiyev 100 yaşı olmasına baxmayaraq, hələ də o günləri indiki kimi xatırlayır. İş yoldaşlarından, şagirdlərindən ağızdolusu danışır. Keçən günlərin çətinliklərini dilə gətirir.

"Zəhmətkeş olmuşam. Başqa yerə getməyib, uşaqlara müəllimlik etmişəm. Savadlı kadrlar yetişdirmişəm", - deyə o söyləyib.

Uzunömürlü olmağın sirlərindən də danışan B.Fətiyev deyir ki, təbiətdən həzz almadan yaşamaq mənasızdır:

"Dörd divar arasında yaşamağın heç bir mənası yoxdur. Oğlum mənə Azərbaycanın bütün görməli yerlərini gəzdirib. Uzunömürlü olmaq üçün qidalanma da əsasdır. Səhərlər kərə yağı ilə bal yeyirəm. Daha ət yeyə bilmirəm".

Daha ətraflı Baku TV-nin materialında:

