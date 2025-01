Baydenə verilən hədiyyələrin siyahısı açıqlandı

ABŞ Prezidenti Co Bayden və ailəsi ötən il xarici liderlərdən dəyəri on minlərlə dollar olan hədiyyələr qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin dərc etdiyi hesabatda qeyd edilib.

Hesabata görə, Baydenin həyat yoldaşı Cill Bayden Hindistanın Baş naziri Narendra Modidən 20 min dollarlıq 7,5 karatlıq brilyant və Ukraynanın ABŞ-dakı səfirindən 14 min dollar dəyərində zinət əşyaları alıb.

Co Bayden isə Cənubi Koreyanın keçmiş Prezidenti Yun Sok Yoldan xatirə fotoalbomu, Monqolustanın Baş nazirindən monqol cəngavərlərinin 3 min dollarlıq heykəli və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskidən 2 min dollarlıq kollaj qəbul edib. Bundan başqa, Bruney sultanı ona 3300 dollarlıq gümüş qab, İsrail Prezidenti isə 3160 dollarlıq gümüş sini hədiyyə edib.

Qeyd edək ki, bu cür hədiyyələr beynəlxalq diplomatik münasibətlərin mədəni jesti olaraq təqdim olunur və ABŞ qanunlarına əsasən, belə hədiyyələr dövlətə təhvil verilir.

