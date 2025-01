Qazaxıstanda zəncirvari qəza - 100-dək maşın toqquşdu

Qazaxıstanda Astana–Petropavlovsk magistralında baş verən zəncirvari yol qəzasında 100-ə yaxın avtomobil toqquşub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılmasına 150 nəfərlik canlı qüvvə və 68 xüsusi texnika cəlb edilib.

Hadisə zamanı ümumilikdə 71 nəfər, o cümlədən 8 uşaq təxliyə edilib. Müxtəlif dərəcəli xəsarət alan 10 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

İlkin ehtimallara görə, qəzanın baş verməsinə əlverişsiz hava şəraiti, görmənin məhdudlaşması və sürət həddinə əməl edilməməsi səbəb olub.

