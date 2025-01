Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ikinci dəfə prezidentliyə namizəd olub-olmayacağı barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenski “TSN” telekanalına müsahibəsi zamanı bu barədə danışıb.

Dövlət başçısı hazırda əsas məqsədinin prezidentliyə namizəd olmaq deyil, müharibəni sona çatdırmaq olduğunu qeyd edib:

"Müharibənin necə bitəcəyini bilmirəm. Əlimdən gələni etsəm, yəqin ki, qərara daha müsbət baxacağam. Bu gün mənim məqsədim bu deyil”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.