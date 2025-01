Dünyanın ən böyük üçüncü kriptovalyutası oldu

XRP (Ripple) kriptovalyutası 139 milyard dollar bazar dəyəri ilə USDT-ni ("Ethereum"un ABŞ dollarının dəyərinə bağlı olan tokeni, "Tether") ötüb keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, XRP bazar kapitallaşması 139 119 747 733 dollar təşkil edir.

Token bu göstəriciyə görə "CoinGecko" reytinqində 3-cü yeri tutur.

"XRP qiyməti son yeddi gündə 10.40% artıb. Bu, 3.90% artan qlobal kriptovalyuta bazarının göstəricisindən daha yaxşıdır", - deyə məlumatda vurğulanıb.

Qeyd edək ki, bazar kapitallaşması XRP tokenlərinin qiymətini dövriyyədə olan token sayına vurmaqla hesablanır (hazırda bazarda 57.41 milyard token var).

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.