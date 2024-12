İranın Hörmüzqan əyalətinin Bəndər Lenge rayonunda terror aktı törədilib.

Metbuat.az unikal-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

Kamikadzenin törətdiyi partlayışda Kəşfiyyat Müdiri Müçteba Şahidi ölüb.

Hələlik heç kim hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.