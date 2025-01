Cənubi Koreyanın Muan şəhərində "Boeing 737" təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində bir ailənin 12 üzvü həyatını itirib.

Metbuat.az “Yonhap” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, ailənin sağ qalan yeganə üzvü olan kişi, yaşadığı dəhşətli itki barədə məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, o, ailəsindən sağ qalan yeganə şəxsdir.

