Keniyanın Mukuku kəndində qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kəndə naməlum obyektin qalıqları düşüb. Naməlum obyektin qalıqlarının çəkisinin 500 kiloqram, diametrinin isə 2,5 metr olduğu bildirilir. Yerli dairələrin ehtimalına görə, naməlum obyektin qalıqları raketə məxsusdur.

Naməlum obyektin qalıqlarının kəndə düşməsi nəticəsində fəsadlar qeydə alınmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.