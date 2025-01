Türkiyə millisinin sabiq qapıçısı Yılmaz Urul 82 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az "Haber Global"a istinadən məlumat verir ki, bunu Türkiyə Futbol Federasiyası açıqlayıb.

Bildirilir ki, Yılmaz Urul müxtəlif yaş kateqoriyalarında ay-ulduzlu formanı ümumilikdə 10 dəfə geyinib.

Karyerasının böyük hissəsini "İstanbulspor"da keçirən qolkiper "Fənərbağça"da da çalışıb.

