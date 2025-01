“Ukrayna Silahlı Qüvvələri Kursk vilayətində 49 mindən çox əsgərini itirib”.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir.

İdarənin məlumatına görə, Kursk istiqamətində gedən döyüşlər zamanı Ukrayna 49 010-dan çox əsgəri, 273 tankı, 209 piyada döyüş maşını (PİD), 153 zirehli transportyoru, 1,46 min zirehli döyüş maşını, 1,4 min maşını, 340 artilleriyasını itirib.

Bildirilib ki, məhv edilmiş MLRS arasında 13 HİMARS və 6 MLRS, 16 zenit-raket kompleksləri işə salan qurğu, 8 nəqliyyat-yükləmə maşını, 88 elektron döyüş stansiyası, 13 əks-akkumulyator radar stansiyası, dörd hava müdafiə radarları var.

Qeyd edək ki, Ukrayna hərbçiləri Kursk vilayətində genişmiqyaslı hücuma keçib.

