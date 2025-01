Joze Mourinyo futbol tarixinin ən yaxşı 3 futbolçusunun adını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mourinyo siyahısına Lionel Messi və Dieqo Maradonanı, həmçinin üçqat dünya çempionu Peleni daxil edib.

Qeyd edək ki, Mourinyo "Real Madrid"də çalışdığı həmyerlisi Kriştiano Ronaldonun adını çəkməyib.

