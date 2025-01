“Qatar Airways” Suriyaya uçuşlar həyata keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkətdən açıqlama verib. Açıqlamada deyilir ki, “Qatar Airways” Suriyanı Doha vasitəsilə dünyanın 170-dən çox istiqaməti ilə birləşdirərək regional əlaqəni gücləndirməyi hədəfləyir.

Qeyd edək ki, Suriyada Baas rejiminin devrilməsindən sonra Dəməşq hava limanı yenidən fəaliyyətə başlayıb. Suriya Hava Yollarına məxsus sərnişin təyyarəsi rejimin devrilməsindən sonra Dəməşq beynəlxalq hava limanından Hələbə ilk uçuşunu həyata keçirib.

