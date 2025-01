Hindistanla Çin arasında gərginlik

Hindistan, Çinin qurulacağını açıqladığı iki yeni rayonun ölkə sərhədlərini pozduğunu iddia edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Hindistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Randhir Caisval bildirib. Onun sözlərinə görə, Çinin Sincan-Uyğur Muxtar Bölgəsinin Hotan əyalətində iki yeni rayon yaratması ilə bağlı açıqlaması Hindistan ərazisinin işğal edilməsidir.

Diplomatik kanallarla Çinə etirazlarını çatdırdıqlarını ifadə edən Jaisval, qurulacaq rayonların Hindistanın nəzarəti altında olan Ladax bölgəsində yerləşdiyini irəli sürüb.

