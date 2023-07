“Neftçi” bu gün “Zenit” ilə qarşılaşacaq

Yeni mövsümə Rusiyada hazırlaşan “Neftçi” bu gün “Match TV” beynəlxalq turnirində ilk oyununu keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hazırda baş məşqçisiz olan “ağ-qaralar” yerli “Zenit” klubu ilə qarşılaşacaq.

Sankt-Peterburqdakı “Qazprom Arena”da oynanılacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da başlayacaq. Matçı rusiyalı baş hakim Artyom Çistyakov idarə edəcək.

Qeyd edək ki, “Neftçi” turnirdə iyulun 8-də Serbiyanın “Srvena Zvezda”, iyulun 12-də isə Türkiyənin “Fənərbağça” klubları ilə qarşılaşacaq.

