Makronun gücsüzlüyü - VİDEO

“Caliber”in “YouTube” kanalında yayımlanan yeni süjetdə Azərbaycan – Ermənistan nizamlanma prosesinə qarışan Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun siyasətinə həsr edilib.

Müəllif qeyd edir ki, əslində Emmanuel Makronun və Fransanın xarici siyasətinin fəaliyyəti nizamlanma prosesinə mane olmaq, üstəlik Ermənistana siyasi, diplomatik dəstək verməkdir.

Süjetin davamında müəllif xatırladır ki, Fransa Prezidenti Marseldə erməni diasporu ilə görüşdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əleyhinə təxribat xarakterli açıqlamalarla yadda qalıb.

Daha ətraflı “Caliber”in yeni süjetində:

