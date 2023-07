İyul ayının ən şanslı beş bürcü

Astroloqlar iyul ayının kimlərə sevinc və xoşbəxtlik gətirəcəyini söyləyiblər. Onlar arzularını həyata keçirə və ciddi məqsədlərə çata bilərlər.

Metbuat.az lent.az-a xəbər verir ki, ancaq Bürcün yalnız beş belə əlaməti şanslı olacaq.

Şir

Venera Şir bürcündə qalacaq, ona görə də ilk növbədə onların bəxti gətirəcək. Təşəbbüslə yanaşı, sevgi cəbhəsinə də diqqət yetirməlidirlər. Ümumiyyətlə, onları ən müxtəlif xoş hadisələr gözləyir. Məzuniyyətə getmək artıq olmaz.

Əkizlər

Köhnə problemlərə yenidən baxsalar, iyulda at belində olacaqlar. Onlar karyera yüksəlişini gözləyirlər, siz yeni bir iş təşkil edə, başladığınız işi genişləndirə bilərsiniz. Onların böyük uğur qazanmaq üçün hər şansı var.

Qız bürcü

Qızlar xüsusilə iş baxımından şanslıdırlar. Ayın 10-dan sonra Mars evlərinə girəcək, buna görə də artıq gücə sahib olacaqlar. Fəaliyyətləri sayəsində onlar təhlükəsiz idmana başlaya bilərlər. Bundan əlavə, onlar işdə yüksəliş əldə edə və hətta komandaya rəhbərlik edə bilərlər.

Əqrəb və Oxatan

"Əqrəb də "müsbət" işarəsi altındadır. Daha iddialı olmalıdırlar, o zaman onları böyük xoşbəxtlik gözləyir. Onlar uzun səfərlərdə və səyahətlərdə şanslı olacaqlar. Eyni şey Oxatana da aiddir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.