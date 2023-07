Asif, Vasif və Ağasif 40 ildən sonra görüşdü - FOTO

Məşhur Azərbaycan filmi olan "Asif, Vasif, Ağasif"in baş rol ifaçıları illərdən sonra görüşüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Emil Pənahov (Asif) məlumat verib.

Belə ki, "Ağasif" rolunda olan Hökümə Cəlilova, "Vasif" rolunda olan Ramin Aslanov və "Asif"i canlandıran Emil Pənahov 40 ildən sonra bir araya gəliblər.

Məlumat üçün bildirək ki, Hökümə Cəlilova və Ramin Aslanovun bu kadları ilk dəfədir ki, mediada görülür.

Qeyd edək ki, "Asif, Vasif, Ağasif" tammetrajlı bədii filmi rejissor Rasim İsmayılov tərəfindən, 1983-cü ildə ekranlaşdırılıb.

