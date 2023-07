Xəbər verdiyimiz kimi, iyunun 20-si Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsində 30 yaşlı Fərid Hüseynli 20 yaşlı arvadı Leyla Hüseynlini və 8 aylıq körpəsi Aylanı qətlə yetirib. Hadisədən sonra F. Hüseynli özünə də xəsarət yetirib. Leyla Hüseynli və körpəsi Masallı rayonunda dəfn edilib.

Metbuat.az News24.az-a istinadən 20 yaşlı Leyla və 8 aylıq körpəsinin məzarının fotosunu təqdim edir:

