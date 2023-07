Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) 2022-ci ildə xalis zərəri 63,955 milyon manat təşkil edib.

Metbuat.az bu barədə AMB-nin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir. Bu, 2021-ci illə müqayisədə 60,7 % azdır. Belə ki, 2021-ci ildə AMB 162,746 milyon manat xalis zərər açıqlayıb.

