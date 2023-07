"Güclü zəlzələ ola bilməz, narahatlığa ehtiyac yoxdur".

Metbuat.az xəbər verir ki, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli bildirib.

Onun sözlərinə görə, xırda təkanlar, afterşoklar olmalıdır, amma güclü zəlzələ gözlənilmir.

