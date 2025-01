Saat 10:00-da işıq kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Yanvarın 14-də Lənkəran Elektrik Şəbəkəsinə daxil olan bir sıra ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişi müvəqqəti dayandırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərenerji"dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, qeyd edilən tarixdə 110/35/10 kV-luq yarımstansiyadan qidalanan 35 kV-luq Xanbulan hava xəttində təmir işləri aparılacaq. Bu səbəblə saat 10:00-dan 13:00-dək Kərgəlan, Lüvəsər, Şağlaküçə, Xanbulan, Daştatük, Asfilalı, Bürcəli, Parakənd kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

Təmir işləri başa çatdıqdan sonra elektrik enerjisinin verilişi təmin olunacaq.

