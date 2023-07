Dənizkənarı Milli Parkda dekorativ ağaca zədə vurulması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər araşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, DİN-in mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev polis əməkdaşları tərəfindən həmin qadının müəyyən olunaraq saxlanıldığını bildirib.

O, izahatında törətdiyi əməli etiraf edib.

Onun barəsində toplanmış materiallar baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.

