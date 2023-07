“Ölkənin birinci bankı” adını layiqincə daşımağa davam edəcəyik” - Fərid Hüseynov

5 may 2023-cü il tarixində keçirilən Kapital Bank-ın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağı və Müşahidə Şurasının toplantısı zamanı bir sıra məsələlər müzakirə olunub və qərarlar qəbul edilib. Qərarların birinə əsasən Kapital Bank-ın İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini Fərid Hüseynov bankın İdarə Heyətinin sədri, Baş İcraçı direktoru təyin edilib. Yeni vəzifəsinin icrasına başlaması ilə əlaqədar Fərid Hüseynov növbəti illər üçün olan strateji hədəflərdən, rəqəmsal innovasiyalardan, kadr siyasətindən və bankın fəaliyyəti ilə bağlı digər maraqlı mövzulardan danışıb.



Lakin istər pərakəndə, istərsə də KOS və korporativ sektorda rəqəmsallaşma, data əsaslı biznesin aparılması bankın insan resurslarına ciddi investisiya tələb edir. Bu baxımdan önümüzdə duran strateji dövrdə mövcud komandamızın inkişafı və potensialının artırılması, o cümlədən bankın bazarda olan peşəkarlar üçün cəlbedici iş yerinə çevrilməsinə diqqət yetiriləcək.

O ki qaldı filial şəbəkəsinin kiçildilməsinə, hal-hazırda Kapital Bank Azərbaycanın ən böyük xidmət şəbəkəsinə malik maliyyə qurumudur. Ölkənin demək olar hər bir regionunda bankın filialı və ya şöbəsi mövcuddur. Bugünkü dövrdə filial şəbəkəsinin kiçildilməsi müzakirə olunmur, hətta ilin sonuna qədər yeni xidmət nöqtələrinin və iş yerlərinin açılması nəzərdə tutulur. Rəqəmsallaşmadan danışarkən bir çox insan onu fiziki təmas nöqtələrinin azaldılması kimi qəbul edir. Lakin daha əvvəl də qeyd etdiyim kimi, bankımızın strateji istiqamətlərindən biri maliyyə xidmətlərinin hər bir vətəndaş üçün əlçatan və rahat olmağını təmin etməkdir. Bankımızın filialları da bu mənada istisna deyil.

Müəyyən meyarlardan istifadə etməklə internet məkanında şübhəli tranzaksiyaların izlənilməsi icra olunur. Həmin meyarlara uyğun gələn və riskli hesab edilən bütün əməliyyatlar real vaxt rejimində müştəriyə əvvəlcədən məlumat verməklə bloklanır ki, müştərinin kartından vəsaitin mənimsənilməsinin qarşısı alınsın. Eyni məqsədlə şübhəli və riskli kateqoriyaya daxil olan saytlarda Kapital Bank kartları ilə hər hansı bir ödəniş yerinə yetirilərsə, həmin kartlar həmin anda bloklanır və bu barədə müştəriyə məlumat verilir. Rəqəmsal məkanda görülən işlərə paralel olaraq, biz daxili proseslərə də ciddi tələblər qoymuşuq.

