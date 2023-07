Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Konstitusiya Məhkəməsinin 25 illiyinə həsr olunan “Konstitusiya normalarının tətbiqi vasitəsilə qanunvericiliyin inkişafı” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciəti Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev oxuyub.

