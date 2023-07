Tacikistan Azərbaycana yeni səfir təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tacikistan Prezidentinin ötən gün imzaladığı fərmanla bu posta Abdurahmon İlhom Barotzoda təyin olunub.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Tacikistanın Azərbaycandakı səfiri Rüstəm Soli olub.

