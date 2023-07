İranın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına (ŞƏT) üzvlüyü təsdiqlənib.

Metbuat.az "İSNA"ya istinadən xəbər verir ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin videokonfrans formatında keçirilən Zirvə görüşündə İran rəsmi olaraq təşkilata üzv elan edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.