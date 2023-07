Firminodan ​“Qalatasaray”a gözlənilməz cavab

“Qalatasaray”ın transfer etmək istədiyi Roberto Firmino transferi ilə bağlı qərarını verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 31 yaşlı futbolçu Səudiyyə Ərəbistanına getməyə qərar verib. Məlumata görə, futbolçu “Əl-Əhli” klub ilə razılıq əldə edib. Bildirilir ki, Roberto Firmino “Əl-Əhli” ilə 3 illik müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb.

Qeyd edək ki, geridə qoyduğumuz mövsümdə "Liverpul"un heyətində 35 oyun keçirən Roberto Firmino 13 qol vurub, 5 məhsuldar ötürmə edib. Futbolçu müqaviləsini uzatmadığı üçün azad agent olub. “Qalatasaray” Roberto Firminonu transfer etməyə çalışırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.