Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynadakı müharibədə 2445 zabiti ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Ukraina seyças” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, müharibə nəticəsində Rusiyanın 5 general-mayoru, 62 polkovniki, 164 polkovnik-leytenantı, 306 mayoru, 437 kapitanı, 712 baş leytenantı, 430 leytenantı, 306 başqa rütbədən olan zabiti zərərsizləşdirilib.

