Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu yeni avtomobilini nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi "Bentley Bentayga" markalı maşınının görüntüsünü sosial media hesabında paylaşıb.

Qeyd edək ki, avtomobilin satış qiyməti 500 min manatdan bahadır. Qaraçuxurlu bundan əvvəl də sözügedən markanın başqa modelini istifadə edirdi.

