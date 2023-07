Belarusda "qanuni oğru" Aleksandr Kuşnerov saxlanılıb.

Metbuat.az "Unikal"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Belarus KİV-ləri məlumat yayıb

“Kuşner” ləqəbli “qanuni oğru”nun həbsinin mərhum azərbaycanlı kriminal avtoritet Nadir Səlifovla bağlı olduğu qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.