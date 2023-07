Məşhur türkiyəli müğənni Ebru Gündeş Azərbaycana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı Şəmkirin Şiştəpə kəndində toyda çıxış edib.

Şəxsi villada baş tutan mərasimdə həmçinin tanınmış müğənnilər Xalq artisti Röya Ayxan, müğənni Ramal İsrafilov da yer alıb.

Qeyd edək ki, toyun kim tərəfindən təşkil olunduğu məlum deyil.

