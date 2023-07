Mələkxanım Əyyubovanın ailəsində xoş gün - FOTO

Xalq artisti Mələkxanım Əyyubova nəvəsinin doğum gününü təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, ailəsi ilə birlikdə olan fotolarını sosial media hesabında paylaşıb. Şəkillərdə xanəndənin oğlu Cəfər, gəlini Səadət, nəvələri - Adil və Mələk yer alıb.

Mələkxanım nəvəsi Adili ad günü münasibəti ilə təbrik edib, xoş aruzlarını çatdırıb:

"Balamın balası, ürəyim, evimizin balı, şəkəri, Adil qaqaşımız. 4 yaşın mübarək. Nə yaxşı ki, varımızsan".

Qeyd edək ki, Cəfər 2014-cü ildə ailə həyatı qurub. Xalq artistinin daha bir oğlu və iki qızı var.

