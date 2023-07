Aparıcı Zaur Baxşəliyevin yeni mahnısını əməliyyat zamanı səsləndirməsi tənqid olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı Afşin Azəri ilə birgə oxuduğu "Dəli oldu getdi" adlı mahnısını həkimin burun əməliyyat prosesi zamanı səsləndirməsi tənqid olunub.

İzləyicilər və həkimlər bunun düzgün olmadığını, xəstənin həyatı üçün riskli olduğunu qeyd ediblər.

Həmin anların görüntüsünü təqdim edirik:

