“Hər üç müəllimdən biri 2023-2024-cü tədris ilində 1000 manat və daha yuxarı əməkhaqqı alacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev sertifikatlaşdırma imtahanında yüksək nəticə əldə etmiş müəllimlərlə görüşdə bildirib.

O qeyd edib ki, 28929 müəllim 500 AZN-ə qədər, 63 983 müəllim 500-1000 AZN arası, 34165 müəllim 1000-1500 AZN arası, 6177 müəllim 1500-2000 AZN, 542 nəfər isə 2000 AZN və daha artıq maaş alacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.