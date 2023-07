Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında İcbari Sığorta Bürosunun xüsusi qanunla ləğv edilməsinə imkan verən qanun layihəsi III oxunuşda təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, söhbət “İcbari sığortalar haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsindən gedir.

Sənədə əsasən, bu zaman həmin qanunda informasiya sisteminin idarə olunması və istifadəsi qaydası müəyyən olunmalıdır.

