Aparıcı Natəvan Babayevanın son durumu ilə bağlı AÇIQLAMA

Azərbaycan Dövlət Televiziyasının (AzTv) aparıcısı Natəvan Babayevanın vəziyyəti stabildir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Liv Bona Dea Hospital"ın İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Samir Oruc bildirib.

"Natavan xanım ötən gün anidən halı pisləşərək hospitala yerləşdirilmişdi. Artıq vəziyyəti stabildir, özünü yaxşı hiss edir. Maraqlanan, dəstək olanlara təşəkkür edirik", - o deyib.

Qeyd edək ki, onkoloji xəstəliklə mübarizə aparan tanınmış jurnalistin müalicə üçün Türkiyəyə gedərkən Bakıda hava limanında halı pisləşib. Ailəsi onu “Liv Bona Dea Hospital”a yerləşdirib.

Xatırladaq ki, Natəvan Babayeva AzTV-dən öncə uzun illər ANS televiziyasının aparıcısı olub.

