Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi İqor Xovayev Bakı və İrəvana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN rəsmisi Mariya Zaxarova brifinqdə deyib.

Səfərin dəqiq tarixi açıqlanmayıb.

